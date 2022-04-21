ليلى الشافعي



علمت «الأنباء» أن مركز إصلاح ذات البين لم يتم إغلاقه ولم يتوقف عن عمله ومازال مستمرا في استقبال المراجعين، حيث إن الأمانة العامة للأوقاف تشرف عليه غير أن مقره تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتطالب وزارة الأوقاف بالمقر وكذلك بمقر مركز الاستماع الذي يتبع لها بشكل كامل وهو من بيوت الوزارة، كما هو حال مركز إصلاح ذات البين، والعمل مازال مستمرا في كلا المركزين إلى أن يتم إيجاد المقرات البديلة لهما، وفقا لمطالبة الأمانة العامة للأوقاف بإعطاء مهلة مناسبة والتي وافقت عليها كل من وزارتي الأوقاف والعدل حتى إيجاد البديل المناسب، وكي لا تنقطع خدمات المركزين التي يقدمانها للمراجعين.