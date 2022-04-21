دارين العلي





حددت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قواعد وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.

وأصدر وكيل الوزارة بالتكليف المهندس خليفة الفريج تعميما إداريا في هذا الشأن حمل الرقم رقم ( 16) لسنة 2022 حدد فيه 4 شروط كالآتي:



أولا: عند طلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية يجب اتباع التالي :



1- يقوم الموظف بتعبئة نموذج طلب صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة واعتماده من قبل الوكيل المساعد للقطاع أو مدير الإدارة وارساله عن طريق التراسل الإلكتروني (Workflow) إلى حساب إدارة شؤون العاملين (بيع إجازات).



2-تقوم إدارة شؤون العاملين بالتأكد من مطابقة كافة الشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 على الطلبات المقدمة.



3- تقوم إدارة شؤون العاملين بارسال النماذج للمستحقين بصرف البدل النقدي إلى الإدارة



القانونية لبيان عما إذا كان قد تم توقيع عقوبة تأديبية على مقدم الطلب من عدمه.



4- بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط لصرف البدل النقدي من قبل الإدارات المختصة تقوم



إدارة شؤون العاملين باستكمال باقي الإجراءات الإدارية والمالية وسيتم إعلام الإدارة التابع لها مقدم الطلب بالنتيجة.



ثانيا: على كافة موظفي الوزارة اتباع ما ذكر اعلاه، على ألا يتم تقديم طلب أخر لصرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار بصرف هذا البدل، وعلى جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذ ما جاء بالتعميم.