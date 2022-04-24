أسامة دياب



أكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان قوة ومتانة العلاقات البنغلادشية - الكويتية والتي وصفها بالممتازة، لافتا إلى أن الكويت كانت أول دولة خليجية تعترف باستقلال بنغلاديش في عام 1973 وفي عام 1974 تأسست العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، ومنذ ذلك الحين والعلاقات بين البلدين تتسم بالتطور على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون وخصوصا الجانب العسكري، مستذكرا مشاركة القوات البنغلادشية في حرب تحرير الكويت وجهودهم في تطهير الألغام والمتواصلة على مدار 31 عاما وإلى الآن.



وأشار عشيق الزمان - في تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها في محل إقامته على شرف عدد من الإعلاميين - إلى اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أسفر عن رغبة الجانبين في العمل المشترك في مجالات الأمن الغذائي والصحة الوقائية والأمن السيبراني والتكنولوجيا وتبادل المعلومات، كما تلا ذلك اللقاء اجتماع بين رئيسي وزراء البلدين أكدا خاله ضرورة التعاون في هذه المجالات.



ولفت إلى وجود عدد كبير من الجالية البنغلادشية في الكويت حيث يبلغ تعدادها 234 ألف نسمة، إلا أن أغلبهم من العمالة غير المدربة، ولذلك تعمل السفارة على جلب المزيد من العمالة المدربة، وبالفعل قاموا بإبرام عقد مع إحدى الشركات التي بحاجة إلى تشغيل 1000 من العمالة المدربة ولكنهم نجحوا في توفير 700 فقط، كاشفا عن عدم وجود حظر على جلب العمالة البنغلادشية، ولكن يجب على كفيلهم الحصول على لا مانع لجلبهم، موضحا أنه تحدث مع وزير الداخلية السابق في هذا الصدد، كما تقدمنا بطلب لزيارة وزير خارجيتنا إلى الكويت، ولكن الزيارة تأجلت بسبب الظروف والقيود التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أننا سنحاول أن تتم الزيارة خلال شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين ليتمكن العديد من عمالتنا المدربة إلى الكويت.



وفيما يتعلق بالعلاقات العسكرية بين البلدين، قال لدينا نحو 5000 جندي في الجيش الكويتي 3000 منهم من الجنود والضباط النظاميين والبقية من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات العسكرية والعمالة اللوجستية، كاشفا عن وجود 16 مذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتمثل الإطار القانوني لها، ولكن بعضها يحتاج الى تحديث سيتم في أقرب وقت.



ولفت إلى أن الهدف من الغبقة هو مشاركة الكويتيين عاداتهم وتقاليدهم الرمضانية والتعبير عن تقديره للدعم الذي تقدمه وسائل الإعلام للسفارة، موضحا أن عادات بلاده الرمضانية تركز على الإفطار الجماعي، بينما تقام الغبقات في الكويت بعد صلاة التراويح، معربا عن إعجابه بالتقاليد الرمضانية في الكويت وخصوصا الغبقات، حيث إنها تقوي من علاقات الترابط بين الناس وتعزز من التواصل بينهم، موضحا أن الديوانية أيضا تقليد فريد تتميز به الكويت.