أسامة دياب



أشــــاد عميد السلك الديبلومــــــاسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف بالأجواء الرمضانية في الكويت.



وفي تصريح صحافي على هامش مأدبة إفطار أقامها في مقر السفارة، بحضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى البلاد، قال السفير زبيدوف إن رمضان شهر المحبة والتآلف والسلام ونحن نعيش في بلد السلام والتعايش الديني، ولذلك أقمت مأدبة إفطار بحضور جميع الأطراف والديانات، وهي فرصة للقاء في هذا الشهر الكريم.



وأضاف أن الصيام معروف عند جميع الأمم ولكن بطرق متعددة ولذلك الكل يتفهم ويحترم الصوم لاسيما صيام شهر رمضان وقد تزامن هذا العام أيضا مع صيام إخواننا المسيحيين الذين احتفلوا بعيد الفصح مؤخرا وهم يشاركوننا اليوم في هذا الإفطار لنؤكد مرة أخرى أن السلام هو اللغة الوحيدة التي تجمع الشعوب في ظل المشاحنات والنزاعات والحروب الدائرة في عدد من المناطق.



واعتبر أن هذا التجمع يجسد توجه الكويت وطاجيكستان للتعايش السلمي بين الشعوب وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية وتطبيق القانون الدولي.



وجدّد زبيدوف تهانيه الحارة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وجميع أبناء الشعب الكويتي بحلول العشر الأواخر من الشهر الكريم، آملا المزيد من التقدم والازدهار للكويت وشعبها.



وألمح إلى أن أجواء رمضان في الكويت تشبه إلى حد كبير الأجواء الرمضانية في طاجيكستان، مشيرا إلى أن الموائد الرمضانية في بلاده لا تتوقف وأن الاستقبالات تتواصل طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أن التواصل بين الناس خلال رمضان في بلاده لا يقتصر على الأحياء وإنما زيارة القبور خلال عيد الفطر المبارك.



وأشاد سفير طاجيكستان بالكرم الكويتي وخصوصا في الديوانيات أثناء شهر رمضان وقال إن هذه الميزة الكويتية لن تجدها في أي بلد آخر، حيث يلتقي الجميع في مكان واحد ويحظون بكرم كبير دون النظر إلى عرقهم أو جنسياتهم أو دياناتهم.



وعن الجديد في العلاقات بين البلدين، قال: بعد عامين من معناة العالم أجمع بسبب انتشار جائحة «كورونا» ها نحن نعود إلى الحياة الطبيعية وبالتالي إقامة مثل هذا التجمع المبارك ترجمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، ونحن متواصلون في تطوير علاقاتنا، مشيدا بوقوف الكويت إلى جانب بلاده أثناء كورونا بمساعدات طبية وإنسانية.



وكشف عن قرب افتتاح خط جوي مباشر بين الكويت والعاصمة دوشنبيه وذلك في شهر يونيو المقبل، حيث إنه تم الاتفاق مع خطوط الجزيرة بتسيير رحلتين أسبوعيا، مشيرا الى أن فتح خط مباشر سيعزز من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين كما سيزيد من عدد السياح إلى بلاده، وذكر أنه سيقيم معرضا للترويج السياحي والتجاري لبلاده في الكويت خلال الأشهر المقبلة.



وتوجــــه زبيـــدوف بالشكر للمسؤولين في وزارة الخارجية وجميع المؤسسات الحكومية بالدولة لتقديم التسهيلات لتنفيذ مهامه سواء كممثل بلده في الكويت أو عميدا للسلك الديبلوماسي.



واعرب عن سعادته لاستضافة هذا العدد الكبير من الديبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة في الكويت في هذا التجمع ولأول مرة منذ تسلمه عمادة السلك الديبلوماسي في الكويت.



واختتم تصريحه بتوجيه التهاني لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وللحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الذي وصفه بالشقيق ولجميع المقيمين على أرض الكويت الطيبة بأحر التهاني بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك، راجيا من الله تعالى أن يعم السلم والأمن والأمان على الكويت وسائر دول العالم.



وقال: لعيد الفطر فرحتان، نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية وأن يرحم موتانا جميعا.