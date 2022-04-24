دمشق - هدى العبود



أكد الفنان عبدالفتاح المزين ان مسلسل أبوكامل هو البصمة الحقيقية لعبوره كفنان إلى عالم الشهرة، وقال أقصد هنا الشهرة التي حققتها على مستوى الشارع العربي والسوري معا، وليس فقط إقبال المخرجين وشركات الإنتاج لأكون من الشخصيات الهامة في الدراما والسينما والمسرح والأعمال التاريخية والبيئية، وكان من أبرز تلك الأعمال التي تركت بصمة كذلك دائرة النار وعلى صفيح ساخن والكندوش والقائمة تطول.



وأعود لمسلسل أبوكامل الذي عرض عام 1991 فالقصة قدمها الكاتب والمخرج في إطار اجتماعي من خلال حكايا سكان إحدى حارات دمشق، وتسليط الضوء على 3 أبناء من عائلة واحدة، كل واحد منهم يمثل طريقة تفكير، فالكبير تقليدي، والأصغر متعلم وواع، والأوسط يتأرجح بينهما على حسب مصلحته. وكان بطل المسلسل الفنان القدير اسعد فضة من خلال شخصية أبو كامل، ملك سكر في دور أم فهمي والمسلسل من تأليف فؤاد شربجي ومن إخراج علاء الدين كوكش، والمشاكسة لي بالعمل الفنانة وفاء موصلي. التي كانت تكشف خفايا ما أقوم به كوني أعمل في سلك تابع لجهة غريبة عن وطني.



وأضاف المزين: حقيقة أنا استغرب لماذا لم يتم استكمال أجزاء أخرى لمسلسل أبو كامل، وأنا شخصيا كنت أتمنى ان تتطور شخصية زاهي، لأن الشخصية تستحق ومن الخطأ عدم استثمار تلك الشخصية، «وأعلن من خلال الأنباء»،أننا لا نحب النجاحات للآخرين ولا نعترف بها وأنا سعيد جدا ان شخصيتي ارتبطت للآن عند أغلب مشاهدي أعمالي بهذه الشخصية التي سألت عنها في مصر أم الفن والخليج العربي والمغرب، وفي سورية حدث ولا حرج وصدى هذه الشخصية أعطتني الكثير من الاستقرار النفسي في مجال عملي كفنان.