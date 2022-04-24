القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



حقق الأهلي بطل أفريقيا في آخر نسختين المعادلة الصعبة جدا، بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، من معقل الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بفرض التعادل الإيجابي (1-1) أمام 60 ألفا من جماهيره مستفيدا من فوزه ذهابا (2-1) بالقاهرة، معززا بذلك من رقمه القياسي بالوصول إلى المربع الذهبي للمرة الـ18 في تاريخه. تقدم الرجــاء بهـــدف مبكـــر لفابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، ثم سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل الغالي للأهلي قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وقبلها تألق حارس الرجاء الزنيتي وتصدى لركلة جزاء سددها علي معلول في الدقيقة 17.



وضرب الأهلي موعدا مع وفاق سطيف الجزائري بنصف النهائي حيث يتواجه الفريقان للمرة الثالثة في نصف النهائي بعد نسختي 1988 و2018.



وعقب اللقاء، قال المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني: «خضنا مباراة صعبة واحترمنا الرجاء وحققنا المطلوب، حققنا الفوز في القاهرة وهو سر التأهل، أضعنا ضربتي جزاء في القاهرة والدار البيضاء وأعتقد أننا كنا الأفضل ونستحق التأهل».



بــدوره، قـال مدرب الرجـــاء البيضاوي رشيد الطــوســــــــي: «مباريــــات دوري الأبطال تحكمها جزئيات بسيطة، أبرزها التجارب المتعددة والخبرات المتراكمة».



وفي جولة الإياب لدور ربع النهائي للبطولة الكونفيدرالية، سيكون بيراميدز ضيفا اليوم على فريق مازيمبي الكونغولي بعد التعادل سلبا بالقاهرة، فيما يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الغد مع نهضة بركان المغربي علما انه فاز بالقاهرة 2-1.