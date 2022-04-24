الدوحة - فريد عبدالباقي



تأهل فريق الدحيل القطري إلى الدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد أن حقق فوزا مثيرا على فريق التعاون السعودي 4-3، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بنظام التجمع.



سجل أهداف الدحيل كريم بوضياف (11) وادميلسون جونيور هدفين في الدقيقتين (58 و84 من ضربة جزاء) والمعز علي (88)، فيما سجل لفريق التعاون لياندر تاوامبا هدفين في الدقيقتين (21 و36) وحسن العمري (25).



وبذلك، حجز الدحيل الذي حول تأخره بنتيجة 3-1 إلى فوز ثمين بـ4-3 ليحجز مقعد التأهل المباشر عن المجموعة الرابعة، بعدما ضمن الصدارة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي سيكون تأهل التعاون مؤجلا حتى الجولة المقبلة وفقا لحسابات نقاط بقية فرق المجموعات الخامسة، بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني، متساويا في عدد النقاط مع فريق سباهان أصفهان الإيراني والذي حقق فوزا غاليا على باختاكور الأوزبكي 2-1، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط.



وفي الوقت الذي خرج الغرافة القطري من حسابات بلوغ الأدوار الإقصائية بعد تلقيه الخسارة أمام فولاذ خوزستان الإيراني 0-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وسجل هدف اللقاء الوحيد لوسيانو شيمبا في الدقيقة 15.



وأكمل الغرافة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع المهدي علي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



وشهدت مواجهة أخرى في المجموعة الثالثة، فوز فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي على آهال التركماني 2-1 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. وبذلك، حافظ الفريق الإيراني على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وجاء شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم الغرافة ثالثا برصيد 5 نقاط، وأخيرا آهال في المركز الأخير بنقطة واحدة.



وفي المجموعة الثانية، حجز فريق الشباب السعودي مقعدا في الدور ثمن النهائي بعد فوزه الكاسح على فريق مومباي سيتي الهندي 6-0.