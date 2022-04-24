القاهرة - هالة عمران وناهد إمام ومجدي عبدالرحمن



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن قطاع الصنـــاعة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يكلف دوما بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع المهم، ومواكبة أحدث التكنولوجيات المتوافرة في هذا القطاع على المستوى العالمي، ونقل الخبرات الفنية للعمالة الوطنية.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاستثمارية «بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية»، وزيارة عدد من مصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات بتلك المناطق، وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، د.ممدوح غراب محافظ الشرقية، المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وم. أحمد عمران أحمد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على سعي كافة أجهزة وجهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص كشريك محوري في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال العمل على تهيئة المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات، والتوسع في إقامة المناطق الحرة، بما يسهم في قيام المستثمرين الجادين بضخ المزيد من استثماراتهم سواء من خلال إقامة مصانع جديدة، أو التوسع في القائم منها.



وفي سياق آخر، شددت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي على ضرورة تعظيم الرقابة على التبرعات الواردة للجمعيات الأهلية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة امس أثناء النظر في طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبد المنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.



وقالت النائبة فيبي فوزي إن هذه المناقشة تأتي في وقت تتعاظم فيه أهمية تحقيق الرقابة على التدفقات المالية والعينية الضخمة التي تحظى بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في شهر رمضان المعظم وهي المناسبة السنوية الأهم التي تنشط خلالها هذه المؤسسات طلبا للدعم والتبرعات.