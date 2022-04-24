القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وصل للبرلمان، طبقا للموعد الدستوري المحدد قبل نهاية شهر مارس. وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشتها فور إحالتها ومع وصول البيان المالي والتحليلي للموازنة من الحكومة للبرلمان، مشددا على أنها ستكون في حالة انعقاد دائم فور إحالتهم، وسترفع حالة الطوارئ بعقد جلسات استماع مع كافة الجهات المعنية والمختصة بالحكومة للتعرف على خطتهم واحتياجاتهم للعام المالي الجديد.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تتفهم طبيعة الموازنة الجديدة وما تواجهه من صعوبات وتحديات في ظل الأزمة الروسية -الأوكرانية، وهو ما جعل الحكومة تتجه لإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دراستها جيدا في غضون مدة لا تقل عن 45 لـ60 يوما. ولفت عمر إلى أن الموازنة الجديدة يمكن أن نطلق عليها موازنة الحرب فهي أصعب موازنة ستمر علينا على مدار الـ 20 عاما الماضية.