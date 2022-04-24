أعلنت المديرية العامة للأمن التركي مقتل شرطي من القوات الخاصة إثر «هجوم صاروخي نفذه إرهابيون» في منطقة عملية «درع الفرات»، شمالي سورية على ما نقلت وكالة «الأناضول».



وبحسب بيان للمديرية، فإن «ارهابيي بي كا كا/ ب ي د»، في إشارة الى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي تهيمن عليها الميليشيات الكردية، نفذوا هجوما صاروخيا من منطقة خاضعة لسيطرتهم، على نقطة تفتيش في بلدة مارع التابعة لمدينة اعزاز شمالي حلب. وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل الشرطي. وقدم وزير الداخلي سليمان صويلو في تغريدة التعازي لأسرة الشرطي وقوات الأمن والشعب التركي.



وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأول تحييد «7 إرهابيين من قسد» شمالي سورية. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الخاصة تمكنت بعملية ناجحة من تحييدهم، لدى محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية «نبع السلام».



وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد ما لا يقل عن 50 إرهابيا من تنظيم «بي كا كا/ي ب ك».



وذكرت الوزارة في بيان أمس أن قواتها شنت عملية واسعة ردا على مقتل الشرطي التركي شمال حلب وإطلاق نيران على مناطق تضم قواعد تابعة للجيش التركي. وأوضحت أن المدافع قصفت مواقع «قسد» ثم شنت قوات الكوماندوز عملية واسعة النطاق في المنطقة. وأضافت أن العملية المستمرة أسفرت عن تحييد 50 إرهابيا.



وتوعدت الوزارة بالرد بالمثل على جميع أنواع الهجمات والمضايقات التي تستهدف المنطقة. وأكدت أنها لن تسمح أبدا بزعزعة أجواء الأمن والأمان التي تم إرساؤها بفضل عمليات القوات المسلحة التركية.