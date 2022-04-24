وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس الجمعة قانونا ينص على إلغاء وضع خاص كان يتمتع به مجمع «ديزني وورلد» الترفيهي، وذلك بعدما دافع عملاق الألعاب عن مسائل لا تحظى بتقدير كبير من النواب الجمهوريين. ومنحت «ديزني وورد» وضعا خاصا خلال مرحلة بناء الموقع الترفيهي في ستينيات القرن الفائت. ويوفر هذا الوضع للمجمع استقلالية إدارية محلية كبيرة ويعفيها من الخضوع لمعظم قوانين الولاية. ويعتبر مجمع ديزني الترفيهي الواقع قرب أورلاندو من بين أكثر المواقع الترفيهية استقطابا للزوار في العالم، كما أن ديزني هي من العلامات التجارية المفضلة لدى الأميركيين.