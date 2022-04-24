بألوان من حبوب القهوة وأوراق الشاي وقشور الفاكهة، يرسم الفنان السوداني معتز الفاتح لوحات تنبض بالحياة وتضفي الفرحة والبهجة على وجوه زوار معرضه في الخرطوم.



وتتناول لوحاته رسوما تجريدية ومشاهد الحياة اليومية لرجال ونساء في السودان بزيهم التقليدي.



ويستخرج الفاتح البالغ من العمر 39 عاما ألوانه وأصباغه المتنوعة مثل الأزرق والبنفسجي من أوراق الكركديه، وظلال اللون البني والبيج والذهبي من القهوة المطحونة، أما الألوان الداكنة مثل الأسود والرمادي، فمن نواة التمور.



وتبرز في العديد من لوحاته ألوان مشتقة من قشر فاكهة الدوم وشجرة الباوباب التي تطحن ثمارها ويجهز منها أحد عصائر السودان الشهيرة المعروف بـ«التبلدي».



ويقول الفاتح لوكالة فرانس برس إن هذه المواد «قد تعني للآخرين مجرد منتجات، لكن في الحقيقة هي ألوان اذا استخدمناها بطريقة علمية، تمنحنا طاقة إيجابية وفي الوقت نفسه تعطينا ألوانا احترافية جدا نستفيد منها».



ويوضح طريقة استخراجه لهذه الألوان، مشيرا الى أنه يمزج مستخلصات الألوان مع الصمغ العربي ومواد عضوية أخرى لضمان متانتها وثباتها على الرسومات.



واستخدم الفنان هذه الطريقة لسنوات عديدة وجمع مجموعة واسعة من اللوحات.