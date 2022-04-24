مبارك التنيب



خلصت التحريات في قضية سجلت في مخفر ميدان حولي، وحملت رقم 107/2022 وتسمى «انتحال صفة رجل أمن وإتلاف وتهديد» الى ان الواقعة صحيحة من جهة الاصطدام والإتلاف، ولكن لم تخلص التحريات الى ارتكابه تهمة انتحال صفة رجل أمن.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني إن مواطنا (19 عاما) ابلغ مخفر ميدان حولي بأنه كان يسير على طريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة حولي، حيث قامت مركبة بالاصطدام المتعمد به لمرتين، ومن ثم نزل الشخص الذي اصطدم به وهدده وأبلغه بأنه رجل مباحث وانصرف الى جهة غير معلومة. وأضاف المصدر: قدم المبلغ رقم لوحة المركبة التي كان يستقلها المدعى عليه وتبين أنها تعود لمواطنة، حيث جرى التواصل معها وأبلغت بأن المركبة كانت بحوزة ابنها. وعليه، تم استدعاء المدعى عليه، حيث أقر بأن خلافا مروريا أخرجه عن سيطرته واصطدم بمركبة المجني عليه عمدا، ولكنه نفى جزئية انتحاله صفة مباحث، وبحسب افادة المباحث في القضية فإن التحريات الخاصة بهم لم تجزم بأن المدعى عليه انتحل صفة رجل أمن.