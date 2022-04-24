سعود عبدالعزيز



تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق منزل عربي ومبنى مهجور بمنطقة حولي اندلع في وقت واحد تقريبا. وقال مصدر في الإطفاء ان رجال فرق إطفاء حولي والسالمية هرعت للتعامل مع الحادثين. وقد تبين أن الحريقين يبعدان عن بعض مسافة 600 متر، مشيرا الى ان الحريق الأول كان في منزل عربي قديم مكون من 3 أدوار تم اخلاء سكانه وإخماده ، أما الحريق الثاني فكان في ساحة مبنى مهجور، وتم التعامل مع الحادثين والانتهاء منهما دون وقوع أي إصابات.



هذا، وقد باشر فريق إدارة تحقيقات الحوادث عمله لمعرفة أسباب الحريقين.