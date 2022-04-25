ترسل الطلبات عن طريق البريد إلى جهاز الشؤون الإدارية «إدارة الوظائف العامة - إدارة العقود الخاصة» وذلك في موعد أقصاه 31 مايو

عدم استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو موقوف عن العمل أو مرافق لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة 6 شهور فأكثر

عبدالكريم العبدالله



اعتمدت وزارة الصحة إجراءات صرف البدل النقدي من رصيد الاجازات الدورية أثناء الخدمة.



وتضمنت الإجراءات التي تنشرها «الأنباء» ان تقدم طلبات الصرف لجهة العمل خلال الفترة من 24 ابريل حتى 15 مايو، بحيث لا يتم استقبال أي طلب بعد انقضاء هذه المدة.



وجاء في الاجراءات أن تقوم جهة العمل بمراجعة بيانات الطلبات المقدمة والتأكد من صحة رصيد الاجازات مع مراعاة أحكام المادة 39 من نظام الخدمة المدنية بشأن عدم استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في اجازة دراسية سواء بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة 6 شهور فأكثر، فضلا عن عدم استحقاقهم رصيدا عن أيام الانقطاع عن العمل. وبينت الاجراءات انه يجب التأكد من توافر كل الشروط، خاصة عدم وجود عقوبة تأديبية قائمة، وحصول الموظف على تقييم ممتاز فعلي عن آخر سنتين. وأفادت الإجراءات بأنه يجب أن ترسل الطلبات عن طريق البريد الى جهاز الشؤون الإدارية «إدارة الوظائف العامة - إدارة العقود الخاصة» وذلك في موعد أقصاه 31 مايو، علما انه يجب أن تكون الطلبات المرسلة للوزارة بموجب النموذج الخاص، ولكل جهة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لضمان صحة البيانات قبل اعتماد النموذج وإرساله للوزارة، حيث تقع عليه مسؤولية صحة تلك البيانات.