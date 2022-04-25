حنان عبد المعبود



أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا تعميماً لوكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق الصحية والمستشفيات حول قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وجاء في التعميم «إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الذكر» والتي نصت على «للجنة الحق - عن طريق الجهاز - طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، وكذلك طلب تزويدها بالرأي الفني من أي جهة حكومية أو خاصة، وعلى تلك الجهات التعاون مع الجهاز والاستجابة إلى طلباته وتنفيذها وفقا للقوانين المعمول بها.



ويحق للجنة - عن طريق الجهاز - مخاطبة الهيئات والجهات والمراكز الأجنبية المتخصصة في المجال الطبي والصحي والعلمي بغرض المساعدة أو الاستعانة أو المشورة.



فيجب اتخاذ اللازم نحو تزويد جهاز المسؤولية الطبية مباشرة بكل البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية لأداء مهامه المخولة له بموجب القانون وعلى الأخص الملفات والتقارير الطبية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.