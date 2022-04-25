صرحت مجموعة جي إف إتش المالية بأنه من المتوقع أن يتم الإدراج المتبادل لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو 2022، ويخضع ذلك للموافقات النهائية من الجهات الرقابية المختصة، وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإدراج الرابع للمجموعة في المنطقة، حيث يتم بالفعل تداول أسهم مجموعة جي إف إتش في بورصة البحرين، سوق دبي المالي وبورصة الكويت.



ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم جي إف إتش، مما يعود بالفائدة على المساهمين ويمكن المجموعة من الوصول إلى قاعدة أوسع من المساهمين الأفراد والمؤسسات الذين يتداولون في البورصة. يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من أكبر البورصات الخليجية وأكثرها جاذبية من حيث السيولة وحجم التداول وعائد المساهمين، كما احتلت المرتبة الأولى بين بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 لأعلى زيادة سنوية في حجم التداول.



وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: يسعدنا أن نعلن عن إنجاز مهم آخر للمجموعة، من خلال إدراج أسهم مجموعة جي إف إتش في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق حيوية وسرعة في النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. نحن مستعدون لأن نصبح أول مصدر يتم إدراجه في أربع بورصات رئيسية في دول المجلس، وهدفنا هو الاستمرار في تعزيز سيولة أسهمنا، وتنويع قاعدة المستثمرين لدينا، وضمان توفير أعلى مستويات الإفصاح والشفافية لصالح المساهمين.