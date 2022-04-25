أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة العيد للأغذية، توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، بواقع 8 فلوس للسهم، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 17% من رأس المال المصرح به.



وصادقت العمومية العادية في اجتماعها على كل البنود المدرجة بجدول أعمالها ومن أهمها المصادقة على تقريري الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على استقطاع 10% من صافي الربح لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 230.280 ألف دينار لدعم المركز المالي للشركة، وانتخاب مجلس إدارة لثلاث سنوات قادمة (2022-2023-2024)، إضافة إلى الموافقة على إدراج الشركة في أسواق الأوراق المالية الخليجية.



كما ناقشت العمومية غير العادية للشركة البنود المدرجة على جدول أعمالها، وتمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 14.4 مليون دينار إلى 16.9 مليون دينار، إضافة الى الموافقة على تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة العيد للأغذية فهد المطيري إن الشركة بدأت عام 2021 بالتوجه نحو تفعيل خطط برنامج إعادة الهيكلة الخاص بها، لتحقيق استراتيجيتها للاستدامة التشغيلية، وتوسيع دائرة نشاطها لتعزز مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي.



وتابع: بالنسبة لشركة «العيد للأغذية» كان 2021 عام التحديث وتثبيت الهيكل المتوازن لتحقيق الاستدامة بالتركيز على وضع آلية عمل واضحة ودقيقة، تؤسس لهيكلة عملياتها التشغيلية، والوصول الى الكفاءة في اجراءات التشغيل القياسية ومواكبة التطور في الأعمال، مشيرا الى زيادة صافي ربح الشركة بنسبة 39.8% حيث بلغ 2.2 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بصافي ربح بلغت قيمته 1.5 مليون دينار لعام 2020، إضافة إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ في حقوق المساهمين بنسبة 8.2%.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية محمد المطيري تتميز العيد للأغذية برؤية تنفيذية تستند الى أهداف واضحة ومعايير ومقاييس محدده، وهو ما ساهم في نجاحها خلال عام 2021 وترك بصمات مؤثرة في ثلاثة اتجاهات متوازية، أولها إضافة العديد من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية إلى قائمة العلامات التابعة والشريكة، بهدف تنويع القطاعات التي تخدمها الشركة. ثانيا تنويع مصادر الدخل وسلة المنتجات لاستهداف كافة ومختلف شرائح المستهلكين بالتركيز على تأسيس مراكز وفروع وشركات تابعة، منها مركز العيد للتجهيزات الغذائية، ومركز العيد لتصنيع الحلويات الفاخرة، وشركة ليجن فودز لدخول قطاع هوريكا والخدمات المتخصصة للمطاعم والفنادق. وأخيرا العمل على استقطاب المشاريع الغذائية المحلية الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال للتعاون معها، لدعم المنتج الوطني في السوق المحلي، خصوصا المنتجات النوعية القابلة للتطوير.