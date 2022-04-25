هادي العنزي



في خطوة مبكرة، قام مجلس إدارة نادي الجهراء، ممثلا بأمين السر العام خلف السهو بالتعاقد مع لاعبي منتخبنا الوطني لكرة السلة حسين الخباز قادما من كاظمة ومحمد اشكناني من القادسية لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل. وقد سجل الجهراء نتائج مميزة الموسم الحالي، حيث حصل على ثالث الدوري الممتاز، فيما نال وصافة الكأس، وقدم مستويات متميزة طوال الموسم، بمشاركة النجم التونسي صلاح الماجري.



إلى ذلك، أعلن قائد منتخبنا الوطني ونادي الجهراء السابق لكرة السلة د.عبدالعزيز ضاري اعتزاله اللعب رسميا أمس بعد تحقيق العديد من الإنجازات مع المنتخب والأندية التي احترف فيها داخل الكويت وهي: الكويت، القادسية، كاظمة والساحل وخارج الكويت في أحد السعودي والنهضة السعودي.



وكانت بداية ضاري بالعام 1995، عندما لعب لفريق البراعم في الجهراء، وحقق العديد من الإنجازات على المستوى الشخصي منها أفضل لاعب بالكويت لعدة سنوات وهداف الخليج وهداف آسيا وثالث هدافي العرب وأفضل لاعب بالخليج على مستوى الشباب والفريق الأول، كما حصل أيضا على لقب الدوري العام وكأس الاتحاد وكأس السوبر ودرع الاتحاد.



وأعلن ضاري انه يفكر حاليا في الاتجاه نحو العمل الإداري.