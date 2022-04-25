ليلى الشافعي



واصلت الهيئة العامة لشؤون القصر مساهمتها السنوية في مشروع السلال الرمضانية الذي ينظمه بيت الزكاة بهدف المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة والمحتاجة وخصوصا مع تزايد أعداد الأسر المتعففة، والمحتاجين للدعم والمساندة لتخطي الظروف القاسية التي خلفتها ازمة كورونا والإجراءات المصاحبة لها.



وفي هذا السياق، أكد مراقب الأثلاث الخيرية في الهيئة جمال الفيلكاوي في تصريح له أهمية المشروع الذي يعنى بتوفير المواد الغذائية وتوزيعها على مستحقيها في شهر رمضان المبارك، لسد الاحتياجات الضرورية من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا.



وشدد الفيلكاوي على حرص الهيئة على رسالتها الخيرية ومسؤوليتها الإنسانية.