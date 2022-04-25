أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته الحملة السنوية الأولى للتوعية الصحية وفعالية سباق المشي اللتين نظمهما مستشفى الأميري، تجمع هذه المبادرة التي انطلقت بمشاركة مختلف شرائح المجتمع على هدف مشترك يتمثل في التشجيع على اتباع نمط حياة صحي وسليم.



وتأتي هذه المبادرة تأكيدا من البنك الأهلي الكويتي على تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية ودعمه لنشاطات تخدم المجتمع وتشجع على اتباع نمط حياة صحي. وتجدر الإشارة إلى أن حملة التوعية الصحية قد شهدت إقبالا كبيرا للمشاركة في سباق المشي من قبل أفراد الفريق الطبي ومحبي رياضة المشي من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان «يسعدنا في البنك الأهالي الكويتي رعاية الحملة السنوية الأولى للتوعية الصحية وسباق المشي اللذين ينظمهما مستشفى الأميري، والتي تعكس اهتمام البنك بالفعاليات والنشاطات التي تخدم الجانب الصحي التزاما من البنك بدعم مفهوم العناية بالصحة العامة واللياقة لكافة أفراد المجتمع في الكويت. وباعتبار ان البنك الأهلي الكويتي بنك معني بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، لكن دوره الاجتماعي البارز مستمر في الدعم والمساهمة في المبادرات الرامية في تلبية مختلف احتياجات المجتمع، وهي قيم متأصلة في استراتيجية البنك للمسؤولية الاجتماعية. ونحن اليوم، من خلال مشاركتنا في الحملة التوعية الصحية وسباق المشي، نسعى إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في نشر الوعي حول أهمية اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة نابض بالحيوية والنشاط. كما أننا نرى في هذه الشراكة تأكيدا من البنك الأهلي الكويتي بتعزيز الصحة والرفاهية للجميع».



تنبع حملة التوعية الصحية من الرغبة في تزويد المشاركين بالمعلومات الصحية اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة لاتباع نمط حياة صحي. وتسلط حملة التوعية الصحية الضوء على العديد من المشكلات الصحية التي من الممكن الحد منها من خلال اتباع عادات صحية ونظام غذائي مناسب وممارسة الرياضة، الأمر الذي سيلعب دورا مهما في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري والاكتئاب والتهاب المفاصل وأنواع عديدة من مرض السرطان.



ويظهر استطلاع «فيليبس» العالمي حول النوم الذي أجري في العام 2021 أن 45% من المستهلكين حول العالم أفادوا بأن الوقت الذي يقضونه نائمين تماما قد انخفض منذ جائحة كوفيد -19. وأشارت الدراسات الى أن التمارين المناسبة من الممكن أن تقلل من المشكلات المتعلقة بالنوم، وأن الحصول على قسط كاف من النوم قد يعزز مستويات النشاط البدني الصحي خلال اليوم. وبالإضافة إلى فعالية المشي، تمكن الحضور من التواصل والتفاعل مع مختلف الإدارات الطبية وشركات الأدوية والتغذية التي أقامت مراكز متنقلة أثناء الحدث.



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