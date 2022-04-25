امتداداً للدور الإنساني الكبير الذي تقوم زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية داخل الكويت وخارجها تجاه كفالة الأيتام، تطرح زكاة الفحيحيل مشروع «كسوة وعيدية اليتيم» والذي يتم تنفيذه داخل وخارج الكويت في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وقال مدير زكاة الفحيحيل إيهاب الدبوس: نحرص على رسم السعادة والبسمة على وجوه الأيتام في هذه الأيام المباركة وذلك من خلال تنفيذ مشروع كسوة وعيدية الأيتام والذي ننفذه داخل الكويت وخارجها. وتحرص زكاة الفحيحيل على إرسال الكسوة والعيدية مبكرا وذلك حتى يستطيع اليتيم شراء مستلزمات العيد، من ملابس جديدة وغيرها من الاحتياجات الضرورية قبل دخول العيد.