أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل» يوسف كاظم عن إضافة خدمة جديدة في التطبيق الحكومي ‫«سهل» مقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهي إعادة صرف بدل الايجار والتي يمكن التقديم عليها مباشرة من خلال التطبيق لمستحقي البدل.



وبين كاظم أنه يمكن لمستحقي بدل الايجار ممن يرغبون بالتقديم على طلب إعادة صرفه القيام باستخدام الخدمة عبر «سهل» من خلال قائمة خدمات واختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورفع الوثائق المطلوبة مباشرة من خلال الهاتف الذكي لبدء المعاملة إلكترونيا دون عناء المراجعات لمبنى أو أفرع المؤسسة. وأوضح أن التطبيق ماض في إضافة خدمات جديدة للجهات الحكومية من اجل تقديم الماملات للمواطنين بطريقة إلكترونية مباشرة مع إمكانية متابعة الموقف التنفيذي لمعاملاتهم عبر قائمة «إشعارات» داخل التطبيق.