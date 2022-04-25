مع التطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الأتمتة، تراجعت أهمية بعض الوظائف، وزاد الطلب على وظائف أخرى، وسواء كان الشخص سيدخل سوق العمل للمرة الأولى هذا العام، أو ينوي تغيير وظيفته، فمن المهم أن يكون مطلعا على الوظائف التي يحتاج إليها سوق العمل، ويمكن أن تساعد هذه المعرفة الأشخاص إما في تغيير مسارهم المهني، أو تغيير دراستهم لتتناسب مع وظائف المستقبل.



1 ـ اختصاصي ذكاء اصطناعي



كشف تقرير عن الوظائف الناشئة نشره موقع «لينكد إن» عن نمو معدل التوظيف في هذه الوظيفة في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 74% على مدار أربع سنوات، وبشكل عام تشهد هذه الوظيفة نموا عبر مختلف الصناعات، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال هذا العام، ويعمل اختصاصيو الذكاء الاصطناعي في صناعات متنوعة، لكن مهاراتهم تتركز بشكل أساسي على البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.



2 ـ عالم بيانات



تعتمد العديد من الشركات على إدارة قواعد البيانات الضخمة، وهو المجال الذي تتزايد أهميته كل يوم، ومن ثم يزداد الطلب على وظيفة علماء البيانات، فهم خبراء في إدارة قواعد البيانات، واستخراج المعلومات المهمة من الأرقام، ومن القطاعات التي تحتاج إلى علماء البيانات: الاتصالات، والبنوك، والبحث.



3 ـ مهندس روبوتات



يتولى مهندس الروبوتات مسؤولية تصميم الأجهزة والبرامج الخاصة بالروبوتات، ومن المتوقع أن تستخدم الشركات في جميع الصناعات الروبوتات في المستقبل لتسهيل وتسريع العمليات، وبالتالي سيزداد الطلب على هذه الوظيفة.



4 ـ مطور ويب



مطور الويب هو شخص يتمتع بمهارات عالية في تطوير المواقع والتطبيقات والبرامج، وقد شهدت هذه الوظيفة معدل نمو بنسبة 35% منذ عام 2015.



5 ـ مهندس حوسبة سحابية



تقوم جميع الشركات تقريبا الآن بالتخزين السحابي، أي تخزين البيانات على شبكة الإنترنت، ومن ثم تتزايد أهمية وظيفة مهندس الحوسبة السحابية في كل القطاعات، وبشكل خاص الخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.



6 ـ مسؤول تطوير المبيعات



هو الشخص الذي تتركز مهامه على تطوير نماذج أعمال جديدة، تؤدي إلى زيادة المبيعات وتحسين تجربة العملاء، وشهدت هذه الوظيفة نموا متواصلا بفضل التوسع في القطاع التكنولوجي، فسعي الشركات المستمر لجذب العملاء وكسب رضاهم يضمن عدم تباطؤ التوظيف في هذا المجال.



7 ـ اختصاصي الأمن السيبراني



تحتاج أي شركة إلى خبراء في الأمن السيبراني لحماية بياناتها وبيانات عملائها، وقد ذكرت مجلة «فورتشن» أن عدد عمليات اختراق البيانات في 2021 قد تجاوز العمليات التي حدثت في 2020، مما يبرز أهمية هذه الوظيفة.



8 ـ اختصاصي صحة سلوكية



يتعامل الاختصاصيون في هذا المجال مع الأشخاص الذين لديهم اضطرابات سلوكية، وقد ذكر تقرير نشره موقع «لينكد إن» أن السبب وراء زيادة الطلب على هذه الوظيفة هو زيادة الضغط من أجل توفير المزيد من علاجات الصحة النفسية والعقلية.



9 ـ اختصاصي نجاح العملاء



تتركز مهام اختصاصي نجاح العملاء في التواصل معهم وتحليل المشكلات التي يواجهونها أو قد يواجهونها، وتقديم حلول وتوصيات لهم، وتتطلب هذه الوظيفة معرفة جيدة بالمنتجات وامتلاك مهارات خدمة العملاء.



10 ـ مطور جافا سكريبت



ذكر تقرير نشره موقع «لينكد إن» أن معرفة لغة «جافا سكريبت» تعد من بين أهم خمس مهارات مطلوبة في مجال البرمجيات، مما يجعل وظيفة مطور الـ «جافا سكريبت» من بين أكثر الوظائف المطلوبة.