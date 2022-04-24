نص السؤال



- كم عدد اللجان والفرق المُشكّلة في الوزارة والجهات التابعة لكم، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 خلال ال 5 سنوات الأخيرة واسماء أعضاء كل منها ومدة أعمالها؟

- هل تقوم هذه اللجان والفرق التي شُكّلت بالاجتماعات وفقا للنصاب المقرر حسب تعليمات مجلس وديوان الخدمة المدنية؟ وما نتائج عمل هذه اللجان؟

- هل هناك تضارب في أعمال هذه اللجان والفرق مع الاختصاصات الأصيلة للوحدات التنظيمية العملية بالوزارة او الجهات التابعة لكم؟

- هل تعقد هذه اللجان والفرق اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي؟ وهل هناك محاضر تثبت ذلك؟



- هل تم تشكيل لجان لمراجعة أعمال هذه اللجان وفرق العمل لمتابعة مدى انضباطها والقوانين واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من نتائج عمل لجان مراجعة عمل وانعقاد هذه اللجان.

- هل تم الالتزام بتعليمات ديواني المحاسبة والخدمة المدنية بالنسبة لعقد وعضوية وعمل هذه اللجان بالنسبة لحضور وانصراف أعضائها وعمل هذه اللجان ام لا؟

- كم تبلغ الميزانية المصروفة لأعمال اللجان والفرق المشكلة في وزارتكم او الجهات التابعة لكم خلال ال5 سنوات الأخيرة؟