ضرورة التسجيل في منصة Thailand Pass والحصول على تأمين السفر



أسامة دياب



اعتبارا من بداية مايو، ستتم إعادة فتح تايلند بالكامل ورفع القيود المتعلقة بـ «كورونا»، فلم يعد هناك حاجة لإجراء «PCR»، وتم إلغاء الحجر الصحي للمسافرين المطعمين بالكامل، أما غير المطعمين فيجب عليهم اجراء الفحص قبل السفر بـ 48 ساعة، وعلى الجميع التسجيل في منصة Thailand Pass والحصول على تأمين السفر.



كما تم رفع قيود «كوفيد- 19» في المطاعم والوجهات السياحية وقطاعات الأعمال الأخرى لتعود جميع مرافق البلاد الى طبيعتها والعمل كما في السابق، حيث تشجع الحكومة التايلندية المسافرين الأجانب على اجراء الفحص الذاتي باستخدام أدوات الفحص السريع أثناء إقامتهم وسيغطي تأمين السفر علاج من تثبت إصابتهم بالفيروس، ويمكن للمسافرين التسجيل في منصة «Thailand Pass» للحصول على تصريح الدخول قبل السفر عبر موقع https://tp.consular.go.th وتحميل المستندات اللازمة بناء على معايير الدخول للفئات المختلفة، حيث يستغرق الحصول على الموافقة من يوم إلى يومين فقط وسيصدر رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بـ Thailand Pass للمسافر.



وتعليقا على رفع القيود، قال سفير تايلند لدى البلاد روج تامونغكول: عندما نعيد فتح البلاد بالكامل، فهذا يعني أن الأعمال التجارية تعود إلى طبيعتها، ونأمل في جذب المزيد من السياح لزيارة تايلند هذا العام، وسفارتنا على أهبة الاستعداد لمساعدة الكويتيين والترحيب بهم لزيارة تايلند.



وفي عام 2019 كانت تايلند من ضمن الوجهات المفضلة للكويتيين بمتوسط ​​70 ألف مسافر للسياحة والعلاج الطبي.