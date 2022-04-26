النظر للنساء في الصيام



ما حكم من ينظر وهو صائم للنساء؟



٭ يحرم النظر الى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد، لقول الله سبحانه (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)، ولأن اطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة فالواجب غض البصر مع الحذر.



تلقي الدم من المتبرع



ما حكم تلقي الدم للصائم من المتبرع، بمعنى اذا نقل الدم للصائم، فهل يفطر أم لا؟



٭ إنه يفطر على اصح قول العلماء، لأن الدم هو خلاصة الغذاء والى هذا القول ذهب كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز، رحمه الله، والله أعلم.



علاج البواسير



هل خروج الدم من الباسور او استعمال مرهم للبواسير يؤثر في الصوم؟



٭ عند خروج الدم الكثير بحيث يوهن البدن ويضعف الصائم فللصائم أن يفطر ولا إثم عليه، لكن لو أكمل الصيام فلا شيء عليه لأنه خرج بغير اختياره واستعمال المرهم لا يفسد الصيام، والله أعلم.



الغيبة



هل الغيبة تفسد الصيام؟



٭ لا تفسد الصيام ولكن تنقص من أجره، والمسلم منهي عن اغتياب الناس وتعييرهم ونحو ذلك، وعليه ان يحفظ لسانه ويحقق المقصود من الصوم الذي هو إنشاء التقوى في القلوب والأعمال. والله أعلم.