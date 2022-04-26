والقول الحسن هو كل ما يُنتفع به في الدنيا والآخرة من كلام طيب ترتاح به النفس وينشرح به البال، وتصلح به الاحوال، من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالحسنى وتوجيه الناس للخير بألطف العبارات (وقولوا للناس حسنا) فقد يعتنق انسان الاسلام بسبب كلمة فيكون كل ما يقوم به من اعمال الخير في ميزان حسناتك بدون ان ينقص من أجره شيء: لك ان تتصور عظم الأجر والثواب وسببه كلمة.



قال العلامة ابن كثير، رحمه الله: وقوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالمعروف، كما قال الحسن البصري: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال الله، وهو كل خلق حسن رضيه الله.