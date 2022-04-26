ضمن توجهها نحو تمكين الشباب والحد من البطالة المقنعة عبر التضخم الكبير في عدد العاملين بالقطاع الحكومي، افتتحت الهيئة العامة للشباب ورشة تدريبية بعنوان «مبادئ الطبخ» ضمن برنامج تأهيل الشباب في المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية في إطار مشروع «المبادر المحترف» لتفعيل مشاركة الشباب في قطاع تجزئة تجارة الطعام وصناعة الغذاء، باعتبار ان سوق المطاعم في الكويت واسع ومتنوع ومليء بالمواهب الشابة التي يمكنها نقل هذا القطاع إلى مستوى عالمي.



وقالت الهيئة في بيان صحافي أول من أمس إن برنامج تأهيل الشباب في المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية ضمن مشروع «المبادر المحترف» للموسم الثالث مدرج في الخطة الإنمائية للدولة وبرنامج العمل الحكومي، مبينة أنه يعمل على تدريب الشباب المشاركين لتمكينهم في تلك البرامج وتنفيذا للسياسة الوطنية للشباب المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، مشيرة الى أن الورشة تتضمن تعليم المشاركين أساسيات وفنون الطهي وإعداد الطعام وما يلزم لإدارة المطبخ بشكل احترافي لدعم وتطوير ثقافة سياحة الطعام وصناعة الاغذية في المشاريع المتناهية الصغر والمنزلية بين الشباب والتي تكسبهم المهارات المهنية والإدارية لتطوير الإنتاج المحلي في هذا القطاع.



وذكرت ان قطاع الطعام سوق واعد يعود بالنفع على سوق العمل الكويتي، مشيرة إلى أن تمكين الشباب من هذا القطاع سيفتح مجالا حرفيا جديدا، ويسهم في الحد من تضخم العمالة الوطنية في القطاع الحكومي التي باتت تشكل بطالة مقنعة.