عبدالكريم أحمد



تحقق الجهات المختصة في شكل جديد من أشكال النصب والاحتيال، حيث تستمع لأقوال عشرة ضحايا اشتروا محلا تجاريا من شخص واحد استولى من كل واحد منهم على 20 ألف دينار.



وذكرت المحامية حوراء الحبيب بصفتها وكيلة عن أحد المجني عليهم، أن المتهم استأجر محلا تجاريا في مكان مميز، وبعد إبرام العقد قام في اليوم التالي بإبطاله، لكنه استغل صورته بإيهام أشخاص بأن المحل يعود له، وقام ببيعه بنظام «الخلو» مقابل مبلغ 20 ألف دينار، وارتكب ذات الفعل مع عدد من الأشخاص حتى اكتشف أمره.



ونصحت الحبيب جميع المستثمرين بالتأكد من قانونية الإجراءات على أن تكون موثقة لدى محام حتى يتم ضمان الحقوق، لاسيما مع انتشار عمليات النصب والاحتيال وبطرق ملتوية ومختلفة خلال الآونة الأخيرة.