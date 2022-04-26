أعلن نائب رئيس منظمة ملست العالمية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مكتبها الإقليمي لقارة آسيا م.عدنان المير اختيار د.عبدالله المطوع عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت مستشارا علميا للمنظمة العالمية «ملست» ضمن فريق خبرائها الدوليين من مختلف قارات العالم.



ولفت م.المير إلى أن «اختيار د.عبدالله المطوع لهذا المنصب الرفيع جاء بالإجماع استنادا الى أدواره وتعاونه في المجال العلمي مع المكتب الإقليمي «ملست آسيا» خاصة في مشاركته بالتدريب وتقديم ورش عمل للطلاب المشاركين في مسابقات الروبرت التي ينظمها المكتب، فضلا عن إعداده فرق تحكيم من طلاب قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول طوال سنوات متعاقبة لتلك المسابقات الطلابية».



وبين رئيس مكتب ملست آسيا ان د.المطوع أثرى متطوعا مسابقات وأنشطة المكتب البرامجية الشبابية والطلابية منذ العام 2006، مشيرا الى الأثر الكبير للدكتور المطوع في إنجاح مسابقة الروبوت كأول مسابقة عربية تنظمها الكويت من خلال مكتب المنظمة العالمية ملست، والتي انطلقت عام 2006 بمشاركة وزارة التربية والجامعة بعدد من طلابها وكانت بمنزلة بذرة علم ومعرفة ساهمت نتائجها في تأهيل وإعداد الطلاب الكويتيين المشاركين بها استثمارا فيهم لمستقبل بلدهم، كما انطلقت المسابقات العربية بعدها في تأسيس الجمعية العربية للروبوت.