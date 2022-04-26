الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تشهد النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم صراعا قويا على وصافة مجموعات غرب القارة والمقامة حاليا في السعودية بنظام التجمع، حيث اشتد التنافس على البطاقات الثلاث المخصصة لأصحاب الترتيب الثاني في المجموعات الخمس، وستكون الجولة السادسة والأخيرة التي ستنطلق اليوم حاسمة في تحديد الفرق لبلوغ الدور ثمن النهائي.



وكانت فرق الهلال السعودي حامل اللقب، ومواطنه الشباب، وفولاذ خوزستان الإيراني والدحيل القطري قد حسمت أمرها في الوصول إلى الدور ثمن النهائي كأوائل مجموعات غرب آسيا.



وتتصارع أندية الريان القطري (10 نقاط) من «المجموعة الأولى»، والقوة الجوية العراقي (7 نقاط) من «المجموعة الثانية»، وشباب الأهلي دبي الإماراتي (9 نقاط) من «المجموعة الثالثة»، والتعاون السعودي ومنافسه سباهان أصفهان الإيراني ولهما (7 نقاط) من «المجموعة الرابعة»، والفيصلي السعودي وناساف كارشي الأوزبكي من المجموعة «الخامسة» على ثلاث بطاقات الأخرى.



وبحسب نظام البطولة يتأهل إلى دور الـ 16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.



يشهد اليوم إقامة 6 مواجهات لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث يلتقي الدحيل القطري مع سباهان أصفهان الإيراني في الـ 8:15 مساء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في قمة مباريات المجموعة الرابعة، وفي نفس المجموعة يلتقي باختاكور الأوزبكي مع التعاون السعودي في الـ 11:15 مساء، ويلعب الجزيرة الإماراتي مع الشباب السعودي، ومومباي سيتي الهندي مع القوة الجوية العراقي لحساب المجموعة الثالثة، وفولاذ خوزستان الإيراني مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، وآهال التركماني مع الغرافة القطري لحساب مباريات المجموعة الثانية.



هذا، وحصد المهاجم البلجيكي لنادي الدحيل إدميلسون جونيور، جائزة الأفضل في الجولة للمرة الثانية في هذه النسخة (منطقة الغرب)، بعد حصوله على 9.3 نقاط في الوقت الذي هيمنت الأندية السعودية على التشكيلة المثالية والتي ضمت 5 لاعبين دفعة واحدة.



وتضم التشكيلة كلا من: حارس المرمى عادل الحوسني (الشارقة الإماراتي)، الدفاع: خوجي أكبر عليجونوف (باختاكور الأوزبكي)، متعب المفرج (الهلال السعودي)، دامي تراوري (الريان القطري)، مهدي شيري (فولاد الإيراني). الوسط: هتان باهبري (الشباب السعودي)، سلمان الفرج (الهلال السعودي)، أكمل موزجوفوي (ناساف الأوزبكي)، إدميلسون جونيور (الدحيل القطري). الهجوم: مارتن بويل (الفيصلي السعودي)، لياندر تاوامبا (التعاون السعودي).