بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سامية صلوحي حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لها موفور الصحة والسعادة ولجمهورية تنزانيا المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سامية صلوحي حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لها وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة نيذرلاندز الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولمملكة نيذرلاندز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة نيذرلاندز الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته وافر الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.



من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.