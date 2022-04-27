دانت الكويت بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الاقصى المبارك.



جاء الموقف الكويتي خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مفتوحة النقاش حول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية



وقال المنيخ في كلمته «تابع المجتمع الدولي بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية جراء الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني، فلقد شاهدنا جميعا وبكل أسف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين». وأضاف «تلك الاعتداءات التي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك أدت الى وقوع مئات الاصابات والاعتقالات في صفوف المصلين بمن في ذلك الأطفال والنساء وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف». وأوضح ان الكويت «تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين وكافة المدنيين العزل».



واعتبر هذه الاعتداءات «استفزازا لمشاعر المسلمين وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الاقصى»، مضيفا «وتعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة.



وتابع قائلا «ان الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من ضمن سلسة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 476 و478 و2334 التي تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف الى التغيير من طبيعتها».



وطالب المنيخ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ«احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف». وقال «اننا ندعو المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الى الاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته