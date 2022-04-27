أعرب الفائز بالتزكية في انتخابات المجلس البلدي، عن الدائرة العاشرة نصار المهيني العازمي عن شكره وتقديره لأهل الكويت جميعا، وخاصة أبناء الدائرة والقبيلة على تزكيتهم له، مثمنا هذه الامانة، داعيا الله ان يكون عند حسن ظنهم.



وأكد العازمي في تصريح لـ «الأنباء» حرصه على العمل مع بقية زملائه اعضاء المجلس للمساهمة في تطوير البلاد وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.



مشيرا الى ان دور المجلس البلدي كبير في ظل الاختصاصات الممنوحة له وفق قانون البلدية 2016/33، موضحا ان القضية الاسكانية تحظى باهتمامه، ومن الضروري الاسراع في توفير الاراضي التي من شأنها المساهمة في تقليص مدة انتظار المواطنين للحصول على الرعاية السكنية المطلوبة.