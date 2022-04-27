أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بجولات ميدانية بمناطق الأندلس، وجليب الشيوخ وخيطان والفروانية واشبيلية والرقعي لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام من الساحات ومواقف السيارات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة الفروانية سعد الخرينج أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية.



وأشار الخرينج إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها اسفرت عن رفع 330 سيارة مهملة ومعدة ثقيلة من الساحات ومواقف المدارس من تلك المناطق وتم ارسالها الى موقع حجز السيارات التابع للبلدية ولاتزال الحملات مستمرة وفقا للخطة، لافتا الى ان مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق، مؤكدا على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ودعا أصحاب السيارات والمعدات الثقيلة إلى الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية والواردة بلائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق تجنبا لرفع السيارة أو المعدة لمخالفتها النظم واللوائح والغرامة المقررة باللائحة.