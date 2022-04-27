شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في الندوة العلمية التي نظمها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وأدارها أمينها التنفيذي د.جاسم بشارة بمقر مدرسة سمية الابتدائية للبنات بمنطقة العاصمة التعليمية بعنوان «التعليم والتربية البيئية» بمناسبة يوم البيئة الإقليمي ضمن لفيف من الجهات والمؤسسات البيئية. وخلال محاضرتها «دور الجمعية في تعزيز التوعية والتربية البيئية» تناولت رئيسة مجلس الإدارة د.وجدان العقاب أبرز محاور العمل البرامجية لجمعية البيئة في مجال التربية البيئية، وأبرزها برنامج «المدارس الخضراء».