جرياً على عادته السنوية، أقام عميد عائلة العناز حمد العناز واخوانه غبقتهم السنوية في ديوان العناز الكائن بمنطقة اليرموك، حيث رحب العناز في البداية بجميع الحضور من نواب وشخصيات وأهل وأصدقاء، سائلا الله تعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال، وأن يديم على الكويت قيادة وحكومة وشعبا نعمتي الأمن والأمان.



وأشار العناز إلى أهمية التواصل بين أبناء المجتمع الكويتي بكل أطيافه المتنوعة، حيث يحرصون دوما على التواجد خصوصا في المناسبات الاجتماعية التي تزيد من أواصر المودة فيما بينهم، ونؤكد أنهم نسيج واحد وسيبقون بإذن الله تعالى محافظين على العلاقات الطيبة التي تجمعهم دوما.