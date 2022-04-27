أحيا نادي المصارف العادة الشعبية القرقيعان، في احتفال أقامه بفندق الميلينيوم، بحضور رئيس اللجنة الاجتماعية أيمن المطيري ومدير عام النادي عباس البلوشي وأعضاء اللجنة الاجتماعية.



وتخلل الحفل الذي شهد حضورا مميزا الكثير من الفقرات والمسابقات التراثية والترفيهية، كما شاركت الشخصيات في توزيع أكياس القرقيعان على الأطفال الذين ارتدوا الملابس الشعبية ورددوا الأهازيج الخاصة بالمناسبة، كما شارك الكبار والصغار في المسابقات وحصدوا الجوائز والهدايا المقدمة.



وفي البداية، نقل البلوشي تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشكر العاملين في القطاع المصرفي على حضورهم ومشاركتهم بهذه المناسبة الشعبية والتي اعتاد النادي إقامتها سنويا، مؤكدا ان احتفالنا يأتي من منطلق اعتزازنا بهذا التراث الذي نقلناه عن الآباء والأجداد، وهنأ البلوشي جميع الحضور بما تبقى من الشهر الفضيل.