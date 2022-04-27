بيروت ـ عامر زين الدين



زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبحث معه الأوضاع العامة، ولم يشأ جنبلاط الإدلاء بأي تصريح عقب اللقاء.



من جهة ثانية، أبرق جنبلاط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية جديدة، معتبرا أن «انتصاره الكبير شكل ارتياحا لفرنسا، وأعاد تجديد الأمل لجهودكم المبذولة تجاه لبنان»، ومتمنيا «نجاحه لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظركم، والتي أكدتموها من خلال خطابكم من Champ de Mars الذي تابعته من لبنان».