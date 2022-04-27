يحيى حميدان



أرجع مدرب التضامن جمال القبندي بقاء فريقه في الدوري الممتاز للروح العالية من جانب اللاعبين وتركيزهم الكبير خلال مجريات اللقاء امام الشباب (1-0)، مشيرا إلى أن «العنيد» دخل اللقاء بفرصتي الفوز والتعادل وعلى الرغم من ذلك حاولنا مرارا وتكرارا هز الشباك ونجحنا في محاولة واحدة وكانت كافية بالنسبة لنا.



وقال القبندي في حديث خاص مع «الأنباء»، إن لاعبي التضامن قدموا مباراة كبيرة في الدفاع وتحملوا الضغط الشبابي في الدقائق الأخيرة دون تكون لهم محاولات خطيرة، وهو ما يحسب للاعبين وأشكرهم على هذا التركيز والروح العالية، مؤكدا أن «العنيد» مكانه بين الكبار ولا يقبل السقوط.