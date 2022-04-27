القاهرة - محمد صلاح



من جديد تحدثت الفنانة منة عرفة عن انفصالها عن زوجها وما صاحب ذلك من أزمات طفت على سطح الشاشات وعبر صفحات «السوشيال ميديا»، مؤكدة أن طلاقهما لم يقع حتى الآن، وقالت: «الطلاق الرسمي على الورق محصلش لسه، لكن في انفصال من شهر ونصف، قبل الطلاق ما بيحصل في حاجات بتتم، كل شيء نصيب، وممكن يكون الواحد مقرر حاجة والموضوع يتقلب ويلاقي نفسك في حتة تانية خالص». وحسمت منة موقفها من العودة إلى محمود المهدي، كاشفة خلال حلولها ضيفة على برنامج «ضرب نار»، عن أن هناك محاولات تجري من أجل العودة، قائلة: «محدش بياخذ أكثر من نصيبه، وفي محاولات للرجوع، ومش هو بس اللي بيحاول العودة، وفي محاولات من ناس كتير، وخراب البيوت مش سهل، ومش حاجة سهل تخرب اللي بيتبني».