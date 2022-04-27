كشف الفنان مصطفى شعبان عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين الفنان أحمد السقا، والذي تداول عنه المتابعون أنباء عقب عدم تعاونهما منذ أن قدما معا فيلم «مافيا» منذ سنوات عديدة، حيث نفى الأمر تماما، مؤكدا أن ما حدث هو فقط توتر في العلاقات بيننا بسبب الصحافة، مشيرا إلى أنه كان برفقة السقا منذ 10 أيام فائتة، مشيرا إلى أنه كان هناك حساسية بين الثنائي وقت عرض فيلم مافيا، لكن الآن لا يوجد شيء.



وروى شعبان تفاصيل أكثر عما حدث بينه وبين السقا في السابق قائلا: التوتر في العلاقات بيننا كان بسبب تصريحات غير دقيقة نشرتها إحدى الصحف على لسانه، ولكن سرعان ما انتهى سوء الفهم بيننا بعدما اجتمعنا معا بمعاونة أصدقائنا المشتركين.



وتحدث مصطفى شعبان أثناء حلوله ضيفا على برنامج «حبر سري»، بأنه كان على وشك التعاون مجددا مع أحمد السقا في عمل واحد تحت عنوان «ترانيم إبليس». وقال: العمل كان قائما بالفعل وتم الانتهاء من مشاهد كثيرة منه، ولكنه تعطل في التجهيزات بسبب بطء الحصول على موافقات التصوير، وبعدها دخل أحمد السقا فيلمه «العنكبوت».



واختتم مصطفى شعبان حديثه بأن مشروع الفيلم بينه وبين السقا ما زال قائما، ولكن ينتظر الثنائي توقيت استئناف العمل بعد الانتهاء من كل التحضيرات المتوقفة مؤقتا.