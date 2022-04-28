القاهرة - ناهد إمام



قال م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية إنه يتم حاليا تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف «إيقات» للذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.



وأكد الملا - خلال لقائه مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة - أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة، خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا، وفق بيان لوزارة البترول امس الأربعاء.



وبحث الجانبان الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي خلال المرحلة الحالية، فضلا عن استعراض جهود التحول الطاقي واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ، أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.