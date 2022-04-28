القاهرة ـ خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، امس خلال احتفال وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر» بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ودعا الرئيس السيسي إلى مواصلة الجهود الجادة والمساعي المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون، والعمل والبناء وإعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله ـ عز وجل ـ في تسيير هذا الكون الفسيح، بما يسهم في عمارة الأرض.

كما دعا الرئيس الجميع إلى مواصلة العمل بقوة معا لبناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير، لمقاصد الدين وعظمته وسماحته وتأكيده على حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني، مشددا على ضرورة أن نستلهم من هذا الشهر الكريم، وهذه الليلة المباركة، روح الإخلاص وحسن المراقبة لله ـ عز وجل ـ في جميع أعمالنا، وحركاتنا، وسكناتنا.

ووجه الرئيس السيسي التهنئة إلى شعب مصر العظيم، وجميع شعوب الدول العربية والإسلامية بمناسبة ليلة القدر تلك الليلة المباركة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، داعيا إلى استلهام روح هذا الشهر الفضيل في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية لنحيا كما أراد الله لنا أمة القيم ومكارم الأخلاق.

كما وجه الرئيس السيسي التحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، متطلعا إلى رؤية جيل واعد، من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر ومستجداته وتحدياته مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين بمحافظة القاهرة.

ورافق الرئيس السيسي، خلال الجولة التفقدية، رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة.

وألقى مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره في تطوير المساجد، مضيفا أنني «في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان الكريم أشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا لدورها في تجديد هذا الضريح وهو ضريح الإمام سيدنا الحسين».

وعقب كلمته، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والحضور إلى ضريح سيدنا الحسين ووضع نقاط «بسم الله الرحمن الرحيم»، ثم قام بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول ژ في مسجد الإمام الحسين.

وأعرب الرئيس عن تقديره لسلطان طائفة البهرة بالهند مفضل سيف الدين لجهوده واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت.

وقال «نرحب بكم ضيفا عزيزا وغاليا علينا دائما، كما نرحب بالوفد المرافق أيضا، وأشكرك على الاهتمام والجهد الدائم تجاه أضرحة آل البيت، انني أقدم الشكر باسم كل المصريين، وكل عام وأنتم بخير..ودائما سعداء بوجودكم معنا وبحضوركم في مصر في كل وقت، متمنيا له دوام الصحة والعافية».