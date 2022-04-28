أسامة دياب



قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كريستيان تودور: ‏تقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح لإعفاء مواطني ‎الكويت و‎قطر من متطلبات الاتحاد الأوروبي للتأشيرة قصيرة الأجل فقط، مضيفا أن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا سيقومان بمراجعة الاقتراح وإصدار قرارهما بهذا الخصوص. وأضاف تودور: لقد أثبتت الكويت وقطر أنهما شريكان رئيسيان للاتحاد الأوروبي. وبموجب هذا الاقتراح، وبمجرد الموافقة النهائية عليه، لن يحتاج مواطنو قطر والكويت الذين يحملون جوازات سفر بيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة تصل إلى 90 يوما في أي فترة للعمل أو السياحة أو الأغراض العائلية.



وجاء هذا الاقتراح بعد أن قامت المفوضية بتقييم عدد من المعايير بما في ذلك الهجرة غير النظامية، والسياسة العامة والأمن، والفوائد الاقتصادية، وعلاقات الاتحاد مع البلدين. وستسهم في تعزيز العلاقات مع دول الخليج.



من جهته، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إن اقتراحنا برفع متطلبات التأشيرة للمواطنين القطريين والكويتيين هو خطوة أولى لتسهيل سفر الأشخاص من المنطقة بأكملها إلى الاتحاد الأوروبي. الهدف النهائي هو ضمان التماسك الإقليمي وتحقيق السفر بدون تأشيرة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف، جنبا إلى جنب مع اتصالاتنا المشتركة القادمة بشأن الخليج، سيعزز هذا الاقتراح الشراكة الشاملة ويعزز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.