مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء»: الإعفاء من «الشينغن» لا يشمل التأشيرات الطلابية ولا الزيارات طويلة الأجل

العملية الإجرائية لإكمال الموافقة على ملف إعفاء الكويتيين من «الشينغن» ستستغرق من 6 أشهر إلى عام

بعثة الكويت لدى «الأوروبي»: القرار جاء بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة الخارجية على مدى السنوات الماضية

أسامة دياب

أعلنت المفوضية الأوروبية رسميا امس الأربعاء إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة (شينغن).

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه الخطوة تمهد نحو البدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين الكويت والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة شينغن.



هذا، وكشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الأنباء» أنه بعد صدور الموافقة المبدئية سيتم تحويل الملف برمته إلى مجلس أوروبا، وسيكون بحاجة إلى موافقة المجلس بالإجماع، أي الحصول على موافقة 27 دولة وبعد ذلك تبدأ المفاوضات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية «الشينغن» وبعد التوقيع يصبح الاتفاق نافذا، مبينة أن العملية الإجرائية ستستغرق من 6 أشهر إلى عام كامل.



ولفتت المصادر إلى أن الإعفاء من التأشيرة لا يشمل التأشيرات الطلابية، لكنه يقتصر على تأشيرات الزيارات قصيرة المدى كالسياحة او أي غرض لا يستلزم بقاء المسافر فترة طويلة داخل أوروبا، مضيفة انه يتوجب على الطلاب تقديم طلبات التأشيرة قبل وقت كاف. ولفت المصادر إلى أن عددا من المواطنين قاموا بإلغاء مواعيد تقديم طلبات حصولهم على التأشيرة في بعض السفارات الأوروبية فور تداول الأخبار عن صدور إعفاء الكويتيين من «الشينغن»، مستدركة أن «الإعفاء» لم يعد نهائيا بعد وإنما سيمر بعد الموافقة المبدئية بعملية إجرائية تحتاج إلى وقت.



وأشادت المصادر بالجهود الكبيرة المشهودة التي قامت بها وزارة الخارجية في هذا الملف الذي كان مكتملا منذ فترة، ولكن التأخير في البت فيه كان يرجع إلى ازدحام جدول الأعمال.



هذا، ورحبت بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بإعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج اسم الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشينغن والبدء في سلسلة مفاوضات نهائية رسمية بين الكويت والاتحاد الأوروبي تهدف إلى إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشينغن، مؤكدة أن هذا الإعلان يعكس العلاقات المتميزة والمتينة التي تربط الجانبين وعلى كافة الأصعدة. وأوضحت البعثة في بيان أن هذا القرار الأوروبي يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها وزارة خارجية الكويت على مدى السنوات الماضية في سبيل تحقيق هذا الهدف وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى في الكويت. وجددت البعثة التي يترأسها السفير جاسم البديوي التأكيد على أن السعي لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشينغن يأتي من منطلق حرص الكويت على ضمان تسهيل سفر المواطنين الكويتيين إلى جميع أنحاء العالم وبالأخص إلى دول منطقة الشينغن.وقال البيان إن البعثة إذ ترحب بهذا الإعلان لتؤكد أن دخوله حيز النفاذ يتطلب وقتا لاستيفاء بعض الإجراءات، الأمر الذي تؤكد فيه ضرورة حصول المواطنين الراغبين بالسفر إلى منطقة الشينغن على التأشيرة المطلوبة وذلك حتى الانتهاء من تلك الإجراءات وإعلان وزارة الخارجية بذلك.