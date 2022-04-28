حنان عبدالمعبود



بدأت وزارة الصحة بإصدار نموذج موحد، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، حيث تم اعتماده لجميع العاملين في الوزارة للاستفادة من بدل الاجازات وسيكون وفق ضوابط معينة ولن يقتصر على توقيع الموظف والرئيس المباشر ومدير الادارة فقط وانما سيتم التدقيق عليه من عدة أقسام، وتكون البداية في شعبة الاجازات وهي المسؤولة الاولى عن صحة اجازة الموظف ومن ثم التدقيق في الادارة ثم مراقب المنطقة وبعدها للباحث القانوني في الادارة. وأوضحت مصادر لـ«الأنباء» ان النموذج سيكون هو الفيصل في منح الموظف بدل الاجازات من عدمه، وكانت البداية بتوزيع النماذج في منطقة الصباح الطبية والجهراء، مشيرة الى ان النموذج يمثل انصافا للمستحقين.