أسامة أبوالسعود



قال مدير إدارة مساجد محافظة الجهراء في وزارة الأوقاف م.إبراهيم العنزي، إن إدارة مساجد محافظة الجهراء تبذل جهودا كبيرة لاستقبال الجموع الغفيرة من المصلين في ليلة (27) من رمضان، والتي يسعى المسلمون في جميع أنحاء العالم لإحيائها بغية إدراك ليلة القدر التي هي أفضل من ألف شهر كما جاء ذلك صريحا في كتاب الله تبارك وتعالى.



وأضاف في تصريح صحافي أنه جرى التحضير بشكل جيد لإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان، في مساجد المحافظة، حيث يؤم المصلين مشايخ من ذوي الأصوات الندية والذين لديهم حضور كبير بين الناس.



وأشار العنزي إلى أن إدارة مساجد محافظة الجهراء حرصت على اختيار القراء بعناية فائقة بهدف توفير الأجواء الإيمانية في هذه الليالي المباركة.



واختتم بأن الهدف من هذه الجهود هو إحياء الليالي في أجواء من السكينة والطمأنينة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر.