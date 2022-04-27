قال الناشط السياسي م.فاضل الطالب إن ثقافة استغلال النفايات في الكويت تكاد تكون شبه معدومة، حيث يتم التعامل مع النفايات بشكل تقليدي بحت دون النظر إلى ما يعنيه استغلال النفايات من أهمية من الناحية الاقتصادية والبيئية والصحية أيضا.



وأضاف م.الطالب أن الكويت تعتبر من أعلى الدول نسبة في توليد النفايات الصلبة نسبة إلى عدد السكان، حيث ينتج الفرد الواحد في الكويت يوميا حوالي 1.4 كيلوغرام من النفايات، إضافة إلى عدد كبير من المرادم المنتشرة بكثرة، حيث يوجد 18 موقعا لردم النفايات، 14 منها مغلقة، و4 مواقع مازالت مستعملة.



وأكد أن مرادم النفايات في الكويت تشكل خطرا كبيرا بالبيئة وصحة المجتمع، خاصة وأن تكديس النفايات الصلبة يحمل كارثة بيئية نتيجة للردم الخاطئ لتلك النفايات. والذي يتسبب في انبعاثات غازات سامة وروائح كريهة وربما نشوب بعض الحرائق التي تؤثر سلبا على البيئة وكذلك الحياة الصحية للساكنين بالقرب من مواقع مرادم النفايات.



وختم م.الطالب مشيرا إلى الدراسة التي أجرتها جامعة الكويت والتي دعت إلى ضرورة دعم فرز وإعادة تدوير النفايات من المنازل من خلال نشر الوعي وتوفير حاويات إعادة التدوير أمام المنازل لتشجيع المجتمع على إعادة التدوير ودعم صناعتها من خلال التشريعات والقوانين.